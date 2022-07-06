Kütahya'da 'Darülkurra'da peyzaj çalışması

Dünyada ayakta kalan ender Darülkurra’lardan bir tanesi olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda peyzaj çalışmaları başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda çalışmalara başladı.

Darülkurra’nın mimarisine uygun yürüyüş yolu yapımı, çim ekme ve bitkilerin sulanması için otomatik sulama sistemi hattı çekildi.

Oldukça dikkat çekici ve özenli bir mimarisi bulunan yapı, Kütahya’da Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olarak sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip. Darülkurra 1579-1582 yıllarında inşa edilmiş olup, günümüzde Balıklı Mahallesinde yer alıyor.