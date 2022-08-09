Kütahya'da 'Chiang Mai' çalıştayı

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Tayland’ın Chiang Mai kentinde hibrit formatta düzenlenen Chiang Mai Sanatçılar ve Zanaatkarlar İçin Kapasite Geliştirme Çalıştayı’na çevrimiçi olarak katılım sağladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’dan yerel sanatçılarımızın katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlanan Chiang Mai Seramik Çalıştayı fiziki başladı, hibrit formatta devam etti.



Kütahya’yı temsilen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Çini Sanatçısı ve Eğitmeni Emine ARABACI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Seramik Sanatçısı ve Çini Çark Torna Ustası Efsane Mehmet YILDIRIM ile Kütahya Belediyesi’ni temsilen UNESCO İkinci İletişim Kişisi Hümeyra TEMEL DÜVER ilimizin köklü Çini Sanatı’nı uluslararası düzeydeki katılımcılara anlattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, seramik fabrikalarının, atölyelerinin ve topluluklarının da ilgiyle takip etmesiyle toplamda 110 kişinin katılım sağladığı çalıştayda uluslararası oturumda Türkiye, Japonya, Çin, Filipinler, Hindistan ve İspanya’dan 7 farklı Zanaat ve Halk Sanatları Şehri çevrimiçi olarak kentinin sanatını tanıttı. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Chiang Mai ekibi, bu tarz iş birliklerinin ve projelerin çoğalması temennisinde bulundu.