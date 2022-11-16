Kütahya'da camilerin temizliği sürüyor

Kütahya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan ibadethanelerde hijyen koşullarını en üst düzeyde tutarak rutin temizliklerini sürdürüyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Vatandaşların hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirmeleri için yoğun çaba gösteren Kütahya Belediyesi, günlük belirlenen program dahilinde camilerimizde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Camilerimizin periyodik temizliği önümüzdeki günlerde de sürecek.

Belediye ekipleri ayrıca, cami etrafında oluşan yabancı ot temizliği ve çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.