Kütahya'da 'By Mıstık Show' ilgisi

Kütahya Belediyesi’nin 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında By Mıstık Show isimli müzikli çocuk oyunu Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelendi.KÜTAHYA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Mustafa Yeşilyurt tarafından sergilenen müzikli çocuk oyunu, hem çocuklarımıza milli kültürümüzün öğelerini sevdirmek hem de geleneksel değerlerimizi öğretmeyi amaçlıyor.

İlk çocuk Meddah gösterisi olma özelliği taşıyan oyuna, çok sayıda çocuk ve aileleri katılım gösterdi.

Meddahlık İpli Kukla ve Karagöz sanatı icra edilen oyun izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

By Mıstık Show, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde, 30 Eylül Cuma günü saat 18.00 ve 20.00’de iki seansla tekrar izleyicisiyle buluşacak.