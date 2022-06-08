Kütahya'da biyolojik ilaçlama sürüyor

Kütahya Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri mücavir alan sınırlarında bulunan 67 adet mahallede ve 2 adet sıcak su turizm sahasında 2022 yılı ilaçlama sezonunda haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki çalışmalar, Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış olan biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.

İl genelinde başta 7 Göller, DSİ sulama kanalı, süs havuzları, diğer göletler ve su birikintileri sivrisinek, karasinek vb. haşereler dışında diğer canlı türlerine zarar vermeyen biyolojik larvasitler ile ilaçlanıyor.

Mevcut çalışmaların kapalı kanallarda sıcak sisleme, temiz ve kirli sularda larva mücadelesi, gübrelik ve çöp konteynerleri gibi alanlarda konak mücadelesi, açık alanlarda ise uçkun mücadelesi şeklinde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.