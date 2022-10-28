Kütahya'da bisiklet yolları çoğalıyor

Sağlıklı bir yaşam ve alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapan Kütahya Belediyesi, Bisiklet Yolu Projesi’ndeki çalışmaları hızla sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı yanındaki bisiklet yolu çalışmalarında sona yaklaştı.

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan bisiklet kullanımı, Maltepe Mahallesi sakinlerini daha rahat ve konforlu bir sürüş alanı oluşturularak bisiklet kullanımı özendirilecek.

Gelen talepler ve istekler doğrultusunda diğer alanlarda bisiklet yolu projeleri sürdürülecek.