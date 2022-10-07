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Kütahya'da bin 836 asker yemin etti
Yerel 07.10.2022, 17:26
Bin 836 askerin yemin ettiği törene; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2022/3B askerlerin yemin törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yemin töreni, sancak geçişi ve askerlerin yemin etmesi ile devam etti.
Eğitim, disiplin ve spor alanında başarılı olan askerlere, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından takdir belgesi ve hediye takdim edildi.
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