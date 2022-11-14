Kütahya'da Başkan Işık'tan sera alanlarına inceleme

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Perli Mahallesi’nde ve Akkent Mahallesi’nde bulunan seraları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın seraları inceleme esnasında yetkililerce bilgiler verilirken, üretim aşamasıyla ilgili işleyiş aktarıldı.

Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, bakım, ekim ve sulamayla ilgili bilgiler alan Başkan Işık, faaliyetleriyle ilgili ve yetiştirme çalışmaları da değerlendirdi.

Özellikle uzun ömürlü süs bitkilerinin üretiminin arttırılması yönünde talimatlar veren Başkan Işık, özverili çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.