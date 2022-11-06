Kütahya'da Başkan Işık, gençlerin konuğu oldu

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu tarafından şehrin önde gelen yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen söyleşilerin ilk konuğu Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ile yaptığı sohbette belediye hizmetlerinin sürdürülebilir olması gerektiğine dikkati çekti.

Belediye hizmetlerinde vatandaşın memnuniyetinin ölçü alındığını anlatan Başkan Işık, belediye hizmetlerinin farklı kategorilerde ayrılan çok yönlü bir kurum olduğunu belirterek, "Amacımız, planlarımız doğrultusunda hareket ederek şehrimize gelen öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda yaşanabilir şehir önceliğimizdir. Başlattığımız İkamet Kart Projesi bunun en güzel örneğidir. Planımızı, programımızı yaparken hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de projeler açısından ele alıyoruz. Sizler mezun olduktan sonra aklınızda her zaman Kütahya kalmalı, öyle bir imaj çizmeliyiz ki işte benim okuduğum, yaşadığım şehir demelisiniz” dedi.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen sohbet programında, öğrenciler sık sık söz alarak Başkan Işık’la sohbet etme imkanı buldu.