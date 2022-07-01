Kütahya'da avukatların sesinden türkü konseri
Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu 5. geleneksel ‘Anadolu’dan Esintiler’ solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde sahnelendi. Konsere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Barosu’nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.’sini düzenlediği Kütahya Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu ‘Anadolu’dan Esintiler’ solo & koro konseri Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Konserin açılış konuşmasını yapan Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam, Kütahya Barosu’nun hayata farklı pencerelerden bakmayı ilke haline getirdiğini ifade etti. Baro Başkanı Atam, konsere gelen herkese teşekkür etti.
Konseri MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konserde emeği geçen avukatlara ve Kütahya Barosu’na teşekkür etti
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:29
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:47
|Yatsı
|22:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31