Kütahya'da asfalt serimine devam

Kütahya'da 400 kilometrelik yol ağının 300 kilometresinden fazlasını asfaltlayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da daha güvenli ve konforlu ulaşım için tüm mahallelerimizde ara vermeden çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde Yunus Emre Mahallesi’ndeki 8 sokakta asfalt çalışmaları gerçekleştirmişti.

Vatandaşlardan gelen 5 sokağın daha asfaltlanması talebi üzerine ekipler, bu 5 sokakta da sıcak asfalt serim uygulaması gerçekleştirerek toplam 13 sokakta daha temiz, güvenli ve konforlu yolları mahalle sakinlerine sunmuş oldu.

Ekiplerin, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.