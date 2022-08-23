Kütahya'da alt geçit duvarlarına püskürtme beton

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ertuğrul Gazi Alt Geçidi yan duvarlarında yaşanan sıkıntının çözümü için püskürtme beton ile duvar yapım çalışması tamamlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Sanayi sitesi içerisinde yer alan Ertuğrul Gazi Alt Geçidi duvarlarında yer kaplamaların patlaması ile birlikte, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan sorunun çözümü için alt geçitte başlattığı çalışma sona erdi.

Püskürtme beton ile duvar yapımı çalışması yapılırken, yapılan çalışma ile birlikte yan duvarlardan akan yağmur sularının da önüne geçilecek. Çalışma sonrası alt geçitte olası kazaların önüne geçilirken, geçidin görüntüsü de yenilecek.