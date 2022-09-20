Kütahya'da AIESEC'ten 'yeşil' zirve

Kütahya Belediyesi, AIESEC Kütahya Şubesi iş birliği ile Yeşil Liderler Projesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile AIESEC (İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği), Yeşil Liderler Projesi kapsamında iş birliğine gitti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, AIESEC Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Şerif Mert Bilgiç’i ve beraberinde gelen Tunus, Fas, ve Sri Lankalı gönüllüleri ağırladı.

Proje kapsamında Tunus, Fas ve Sri Lanka’dan gelen gönüllüler, 1,5 ay boyunca Kütahya’da bulunan park ve bahçelerde gönüllü olarak çalışacak.

Belediyeye ait tesislerde ve isteyen hemşehrilerimizin evlerinde konaklayan 18-30 yaş arası gönüllüler, Kütahya’nın daha yeşil olması için mesai harcayacak.

AIESEC ile yapılan ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanvekili Damcı, fedakarlıkları için gönüllülere teşekkür etti.