Kütahya'da 'açık hava'da sezon finali

Kütahya Belediyesi’nin Açık Hava Sinema etkinliklerinin sezon finali, Yeşilçam’ın hafızalarda yer eden unutulmaz eseri Mavi Boncuk filmiyle sona erdi.KÜTAHYA (İGFA) - Ertem Eğilmez’in klasikleri arasına giren filmde; ünlü bir şarkıcıyı kaçıran bir grup arkadaşın hikâyesi konu edilir. Emel Sayın’ı dinlemeye giden altı arkadaş hesabı ödeyemeyince dayak yer. Gazinocudan intikam almak için Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verirler. Plan başarıyla uygulanır. Ancak evin çatı katında tuttukları Emel Sayın’la zaman içinde arkadaş olurlar.

Sinemaseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği film öncesi, sinema kültürünün vazgeçilmezi patlamış mısır ve Vazoz ikram edildi.

Sezon finaline yakışan bir etkinlik düzenleyen Kütahya Belediyesi, nostalji kültürünü izleyenlere yaşatmak için film sırasında klasik araç etkinliği gerçekleştirdi. Belediye önüne konvoy halinde gelen klasik araçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliğe on binlerce sinemasever yoğun ilgi gösterdi. Önümüzdeki sezonda sinema etkinliklerinin devam etmesini isteyen sinemaseverler, yoğun iş ortamından sıyrılıp ailecek ve sevdikleriyle vakit geçirmenin önemine dikkat çekerek Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ettiler.