Kütahya'da 30 Ağustos İş Merkezi'ne ilk kazma

Kütahya Belediyesi’nin Ulu Camii ve çevresine yeni bir meydan kazandırma çalışmaları kapsamında yıkılan 30 Ağustos Okulu’nun yerine inşa edilecek 30 Ağustos İş Merkezi için ilk kazma vuruldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’yı geleceğe taşımak adına yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Kütahya Belediyesi, şehrimiz için büyük öneme sahip bir projenin daha startını verdi.

30 Ağustos İş Merkezi’nin inşası için fore kazık çakma işlemleri başladı.

Kütahya Belediyesi'nin Ulu Camii ve çevresinde yapacağı restorasyon ve düzenleme çalışmaları kapsamında 30 Ağustos Okulu’nun yıkımı tamamlanmıştı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, okulun yerine inşa edilecek 30 Ağustos İş Merkezi’nin inşası için yapılan ilk çalışmaya katılarak çalışmaları yerinde inceledi. 30 Ağustos İş Merkezi’nin inşaatının ilk etabında 282 adet fore kazık çakma işlemi gerçekleştirilecek.

Yapılan ilk çalışmaya katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Amacımız Ulu Camii’yi dünyaya açmak. Onun için bu projemiz çok önemli. Ulu Camii gibi ata yadigarı bir tarihi eseri dünyaya açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.