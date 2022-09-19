Kütahya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Kütahya'da bir dizi etkinliklerle kutlandı.KÜTAHYA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verilişinin 101.yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kütahya'da törenler, Zafer Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda, Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mevlüt Çubuk günün anısına konuşma yaptı.

Atatürk Anıtı önündeki programın ardından il protokolü ilk önce Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğlu ve üyelerini ziyaret etti. Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı A. Asım Okat ve dernek üyelerini ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Vali Ali Çelik “ Bugünlerimizi, yarınlarımızı size borçluyuz. Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları gazilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza saygı ve minnetle anıyoruz Gaziler Günü kutlu olsun ”dedi.