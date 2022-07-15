Kütahya'da 15 Temmuz camii açıldı

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Cami açılışı gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 2016 yılında yapımına başlanan 15 Temmuz Şehitler Cami, Bereket Sanayi Sitesi'nde 1040 metrekarelik kullanım alanında faaliyete geçti.

1000 kişilik cemaate hizmet verecek olan cami 2,5 milyon liraya mal oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Kütahya Belediyesi’nin destekleriyle bitirilen Camimiz dualarla açılarak Cuma namazı kılındı. Namaz çıkışı misafirlere ikramlar takdim edildi.

Açılışa Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı.