Kütahya Belediyesi personeline 'kişisel gelişim' desteği

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Çözüm Kişisel Gelişim Kursu ile belediye personelinin ve birinci dereceden yakınlarının faydalanacağı yüzde 30 indirimi içeren protokolü imzaladı.KÜTAHYA (İGFA) - Bugüne kadar imzaladığı protokollerle çalışanlarına önemli kolaylıklar sağlayan Kütahya Belediyesi, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Çözüm Kişisel Gelişim Kursu arasındaki yüzde 30 indirimi içeren iş birliği protokolü Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında imzalandı. Yapılan protokolle belediye çalışanları ve birinci dereceden yakınları bu indirimden yararlanacak.

Gerçekleştirilen protokolde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Başta kurs sahipleri ve çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizin çalışanlarına, onların çocuklarına ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kütahya Çözüm Kişisel Gelişim Kursu Yöneticisi Ayşe Akar, Kütahya'ya ve belediye çalışanlarına bu indirimle yardımcı olacaklarını söyledi.