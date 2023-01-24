Kütahya Belediyesi'nden personeline yılın ilk hizmet içi eğitimi

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından birim personellerine Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında “Faaliyet Raporu Hazırlama” eğitimi verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi personeli için vatandaşlara en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmeleri adına hizmet içi eğitimler ile yönetmelik ve kanunlar hakkındaki değişikleri yakından takip edebilmeleri için eğitimlere devam ediyor.

Son olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından birim personellerine Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında “Faaliyet Raporu Hazırlama” eğitimi, Strateji Geliştirme Müdürümüz Hasan Korkut tarafından verildi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Kütahya Belediyesi personelinin eğitimlerinin süreceği öğrenildi.