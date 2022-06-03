Kütahya 67 mahalleyi ilaçlıyor

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, 67 mahallede başlattığı ilaçlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, şehrin tüm noktalarında özellikle sivrisinek, karasinek, kene ve kemirgenle mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlaçlama birimi tarafından yapılan planlama ile sulak alanlar, gübrelikler, fosseptikler, tüm mahallelerimi, mesire alanları, park ve bahçeler ile çocuk oyun parklarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hemşehrilerimizin yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor.