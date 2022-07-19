Kütahya 30 Ağustos'a 'Zafer'e kavuşacak

Kütahya'da yapım çalışmaları hızla devam eden Zafer Meydanı proje çalışma alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, projenin 30 Ağustos Zafer Bayramına yetiştirilecek şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın yıllardır beklediği meydan ihtiyacını karşılayacak olan Zafer Meydanı projesinde çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Zafer Meydanı ile birlikte 95 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Meydanı projesinin 30 Ağustos Zafer Bayramına yetişmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Başkan Işık, fiilen 7 Haziran'da başlayan imalat çalışmalarımızda bir aylık sürenin tamamlandığını belirterek, "Tüm alt yapılar yenilendi. Türk Telekom, Çinigaz ve diğer alt yapılarımız tamamlandı. Burası sadece meydan olarak 15 bin m², bağlantılı diğer alanlarla birlikte birinci etapta 95 bin metrekarelik alanın inşası devam ediyor. Allah nasip ederse Büyük Zaferin 100. Yılında 30 Ağustos tarihinde meydanımızı Kütahya’ya hediye edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sabırlarından dolayı çevre esnafımıza ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Işık, "Mümkün olduğu kadar bu inşaatı kısa sürede tamamlamayı planladık. Çünkü bu şehir inşaatlardan çok çekti. Vatandaşımız bir alt geçidin iki yılda tamamlanamadığını bildiği için, acaba bu büyük proje 2-3 yıl devam ederse ne olur? Endişesi içindeydiler. Hiç merak etmesinler. En fazla 5 ayda ama mümkünse 3 ayda burayı tamamlayacak şekilde hummalı çalışmamız var” diye konuştu.