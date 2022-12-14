Kütahay Belediyesi'nde promosyon imzası atıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türkiye İş Bankası ile promosyon ödemelerini içeren sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmeye göre; bin 670 çalışan kişi başı 15 bin lira promosyon ödemesi alacak.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiğinden bu yana uyguladığı mali disiplin sayesinde maaşlarını tam ve zamanında alan çalışma arkadaşlarını ilgilendiren banka promosyonuyla ilgili süreç tamamlandı.

Sözleşme, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında banka yetkilileriyle imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında, 3 yıllık protokol ile kişi başı 15 bin Türk Lirası olacak şekilde promosyon ödemeleri Türkiye İş Bankası tarafından yapılacak.

Ödemeler, ayın 15’inde maaşlarla birlikte gerçekleştirilecek.

İmzalanan promosyonla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti.

İhale sürecini yürüten Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ise, “Güzel bir süreci atlattık. Burada kısa bir süre içerisinde bin 700 personelimize hem kartların ulaşması noktasında hem de hesap açması noktasında süreci hızlandıran şubemize ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Personelimize hayırlı olsun. İnşallah maaş günüyle aynı günde promosyonun yatması ayrıca bir mutluluk” dedi.