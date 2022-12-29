Kuruçeşme Tramvay Hattında hummalı çalışma

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattında çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattında çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaray’ı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100 Karayolu’nun karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlayacak tramvay hattında çalışmalar devam ediyor. 332 metre uzunluğundaki köprüyle Kuruçeşme’ye bağlanacak hat için 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arası arasındaki çelik kirişlerin montajı devam ediyor.

Ekipler gündüz yerde çelik kirişlerin montajını yapıyor. Akşam ise D-100 Karayolu güzergah yönlendirilmesi yapılarak çelik kirişler yerleştiriliyor. D-100 Karayolu üzerinde bulunan iki açıklıktan İstanbul istikameti çelik kiriş montajı tamamlandı. Ankara istikametinde ise üç kirişin montajı yapıldı. Kiriş montajına devam ediliyor. Kirişlerin arasında boşluk levhalarla doldurulup kaynakları yapılıyor.

Çelik kiriş imalatının devam ettiği Kuruçeşme Tramvay hattında rayların döşenmesi için hazırlıklar başladı. Katener direklerin temel imalatına ve raylar ve rayların parçalarının montajına başlandı.