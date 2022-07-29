Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda çelik kirişler hazırlanıyor

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı, çelik kirişlerin monte edilmesiyle hız kazanacak.KOCAELİ (İGFA) - Köprü yapımından tramvaya, deniz ulaşımından mevcut trafiğe alternatif yolların açılmasına kadar kent genelinde ulaşıma çağ atlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattında önemli bir imalatı yerine getirmek için gün sayıyor.

Buna göre yüklenici firma tarafından imalatı devam eden köprünün çelik kirişleri önümüzdeki günlerde proje alanına getirilecek ve montajına başlanacak.

Kuruçeşme’ye kadar uzanacak Akçaray tramvay hattında geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki köprünün çelik kirişleri, 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arası bağlantılarında kullanılacak. Proje dâhilinde köprüyü taşıyacak 9 ayaktan 8’inin inşası tamamlanmıştı. Proje çalışmaları kapsamında köprü yaklaşımlarının iniş ve çıkışlarında zemin iyileştirmeleri tamamlanırken, ekipler trafo yapısının temel kazısı sonrası betonarme imalatlarını sürdürüyor.

Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısının 16’ya çıkacağı belirtilirken, vatandaşların hayatına kolaylık ve konfor katacak proje ile İzmit merkezi, Sekapark ve otogara erişim daha hızlı olacak.