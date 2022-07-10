Kurban kesim yerleri temizlenerek dezenfekte edildi

Osmangazi Belediyesi, ilçede kurban kesim alanı olarak belirlenen noktaları her gün gecenin ilerleyen saatlerine kadar yıkama işlemi yaparak temizliyor. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun dezenfekte edilerek, bayram süresince kurbanını kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getiriliyor.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmelerini sağlamak adına ilçe genelinde 25 farklı noktada kurban kesim alanları oluşturan Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram öncesi dezenfeksiyonu yapılan bu noktalarda vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanını keserken, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına günün her saatinde özverili bir çalışma yürüttü. Gün içerisinde kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Kötü kokuların önlenmesi için kurban kesim yerleri özel bir karışım ile yıkanırken, haşere oluşumunun da önüne geçmek adına ilaçlamalar yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bayram süresince kötü görüntü ve kokuların oluşumunu engellemek için çevre temizliği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Dündar, “Kurban Bayramı süresince toplam 944 temizlik personeli, 2 veteriner hekim, 68 zabıta ve 11 motorize zabıta ekibi, 102 çöp kamyonu, 14 açık kasa kamyonet, 11 tanker, 8 acil müdahale aracı, 16 kontrol aracı, 22 motorize, 9 süpürge aracı ile bayram boyunca 7/24 hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Ekiplerimiz, bayramın ilk gününden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışma ile vatandaşlarımız bayramını huzur içinde geçiriyor” dedi.