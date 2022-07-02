Kurban Bayramı öncesi tatlıcılara denetim
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan işyerlerini denetledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.
Denetimde, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol eden ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı.
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.
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