Kurban Bayramı öncesi gıda operasyonu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesinde tatlı, şekerli ve unlu mamul üretim - satış yerleri ile toplu tüketim yerleri gibi gıda işletmelerinin denetimlerini daha da sıklaştırdı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Zabıtası ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler; ekmek, baklava, çerez, tatlı, çikolata ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında hijyen, temizlik koşulları, stok, ruhsat ve ürünlerin son tüketim tarihleri ile içerdiği katkı maddeleri tek tek inceledi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili de tutanak tutuldu ve bu eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN 24 SAAT GÖREVDEYİZ

Yıl içerisinde denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini ve vatandaş öncelikli çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire başkanı Vehbi Yörük, “İş yerlerimizde özellikle gıdaların son tüketim tarihi, katkı maddelerinin kullanımı, taklit-tağşiş ile teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarını kontrol ediyoruz. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşarak taleplerini ve şikayetlerini iletebilir” dedi.