Kumru’ya 56 milyon lira ulaşım yatırımı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesine bağlı Kadıncık ve Derbent mahallerine bağlantı sağlayan yolu betonla buluşturmak için çalışma başlattı. İlçede ulaşım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, 2019-2022 yılları arasında 95 km yolu asfalt ve betona kavuşturdu. Gerçekleşen ulaşım yatırımları 56 milyon lirayı aştı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce devam eden çalışmalar aralıksız bir şekilde ilerliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük önem verdiği ulaşım hamlesi çerçevesinde mahalle ve grup yolları standartları yüksek bir ulaşıma kavuşuyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde sürdürülen ulaşım çalışmaları kapsamında Kumru ilçesinde 2 mahalleye bağlantı sağlayan güzergâhta beton yol çalışması başlattıklarını bildirdi.

KADINCIK-DERBENT BAĞLANTI YOLU BETON İLE BULUŞUYOR

İlçe genelinde birçok noktada çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Güler, “2019-2022 yılları arasında ilçemize 56 milyon 300 bin liralık ulaşım yatırımı yaptık. İlçenin mahalle ve grup yollarını beton ve asfalt ile buluşturmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz son olarak ilçeye bağlı Kadıncık ve Derbent mahallelerine bağlantı sağlayan 2.5 km uzunluğundaki güzergahta beton yol çalışması başlattı. Kumru’muza hayırlı olsun” dedi.

95 KM YOL ASFALT VE BETONLA BULUŞTU

Kumru ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu, asfalt ve betonla buluştu. İlçede, 58 km yol asfalt, 37 km beton yol, 6,75 km yeni yol açma, 479 km stabilize, 836 km reglaj, 712 km hendek temizliği, 8 bin 857 ton asfalt yama, 5 bin 635 metre yağmur suyu, 24 metre menfez, 1816 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı.