Kumru'da asfalt sevinci

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve yol üzerinde kamu kurumlarının da bulunduğu birçok cadde ve sokağı sıcak asfalt ile buluştururken yapılan çalışmalar Kumrulular tarafından memnuniyetle karşılandı.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi grup yollarının yanı sıra ilçe merkezlerinde de asfalt seferberliğini sürdürüyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından altyapısı tamamlanarak sıcak asfalt ile buluşturulan cadde ve sokaklar ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapıya kavuşuyor.

KUMRU’NUN MERKEZİNE SICAK ASFALT

Asfalt seferberliği ile 19 ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kumru ilçe merkezinde başladığı asfalt çalışmasını tamamladı. Kumru halkının ve ilçe dışından gelenlerin yoğun olarak kullandığı Okullar Caddesi, Tekkiraz Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Kılıçlı Sokak, Çerkezoğlu Sokak ve Hatipli Sokak’ta toplam 1400 metrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yol çizgilerinin de çekilmesi ile Kumru ilçesi, alt ve üst yapısında uzun ömürlü yatırımlara kavuştu.

GENEL SEKRETER SAİT İNAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Alt ve üst yapısı tamamlanan ve son olarak yol çizgilerinin çekildiği Kumru ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter İnan’a inceleme gezisinde Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Ak Parti Kumru İlçe Başkanı Aydın Çavuş, daire başkanları ve vatandaşlar eşlik etti.

GENEL SEKRETER İNAN: “3.5 YILDA KUMRU’YA 56.5 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 3.5 yılda Kumru’ya 56.5 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, “Kumru ilçesinde yürüttüğümüz sıcak asfalt çalışmalarında çizgi çalışmaları ile birlikte son noktaya gelindi. Tarım ve hayvancılıktan yol çalışmalarına, OSKİ hizmetlerinden sokak aydınlatmalarına kadar Kumru’ya göreve geldiğimiz günden bu yana kadar 50 milyonluk yatırım yapıldı. 6.5 milyonluk yatırımda hali hazırda devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmalar Kumru ilçemize hayırlı olsun” dedi.

KUMRU BELEDİYE BAŞKANI YUSUF YALÇUVA: “HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR”

Asfalt çalışmaları dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

‘Kumru’da herkesi yüzü gülüyor’ diyen Başkan Yalçuva: “İlçemiz Samur mahallesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler sayesinde asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Şuanda Tekkiraz Caddemiz güllük gülistanlık oldu. Kumru’da herkesin yüzü gülüyor, herkes sevinç içerisinde. Yaptığı tüm çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Asfalt çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.