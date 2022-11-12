Kumru, Büyükşehir ile ışıl ışıl oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumru ilçe merkezinde başlatılan aydınlatma çalışmalarıyla Kumru’nun çehresi değişiyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yürüttüğü yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tarımdan ekonomiye, ulaşımdan alt yapıya önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi kent estetiğine de büyük önem veriyor.

KUMRU’NUN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Bu doğrultuda Kumru ilçesinde çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını günün ihtiyaçlarına uygun modern aydınlatmalarla donatıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen çalışmalarla tek konsollu dekoratif aydınlatmalardan oluşan 71 direğin kurulumu devam ediyor.

Şu ana kadar 45 aydınlatma direğinin yapıldığı ilçede geri kalan kısmında kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.