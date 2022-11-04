Kulu’da kanalizasyon şebeke hatları ıslah ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kulu’da yürütülen kanalizasyon şebekesi ıslah çalışmaları kapsamında 4 kilometre uzunluğunda eskimiş, işletim ömrü dolmuş borular, yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca KOSKİ, Kulu Ömeranlı Mahallesi’nde de yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2022 yılında yoğun çalışmalar yapan KOSKİ, 31 ilçede hizmetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Altyapı yatırımları kapsamında Kulu’da yeni su ve kanalizasyon şebekesi hatlarının yanında ıslah çalışmaları sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Kulu ilçesinde eskimiş, işletim ömrü dolmuş boruları yenileriyle değiştiriyor. Kulu Otogarı civarında sürdürülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon şebeke hatları ıslah ediliyor. Toplam uzunluğu 4 kilometre olan farklı çap ve ebatlardaki borular, betonarme borularla değiştirilerek kanalizasyon şebeke hattının daha verimli kullanılması sağlanıyor.

Öte yandan Kulu Ömeranlı Mahallesi’nde de betonarme boru yağmur suyu hattı çalışmasına devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Yunak merkezde 2.6 kilometre, Karapınar Yeşilyurt Mahallesi’nde de 2.5 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi çalışması yapıyor.