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Kültür ve Turizm haberciliği geliştiriliyor

Yerel 23.11.2022, 12:30
Kültür ve Turizm haberciliği geliştiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla Türk İnternet Medya Birliği ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Programda Konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk Şanlıurfa’nın her anlamda bir turizm kenti olduğunu söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Amfi salonunda gerçekleştirilen proje kapsamında internet haber sitelerine kültür ve turizm haberciliği eğitimleri verilerek Kültür ve Turizm Haberciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi, kültürel habercilik ve turizm değer tanıtımı konularında içeriği kaliteli haber yapılmasını amaçlıyor.

BAŞKANVEKİLİ BAYUK, “ŞANLIURFA TARİHİN, TURİZMİN, GASTRONOMİNİN BAŞKENTİDİR”

Programda Konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk Şanlıurfa’nın her anlamda bir turizm kenti olduğuna dikkat çekti.

Başkanvekili Bayuk, “Şanlıurfa öyle bir şehir ki tarihin, müziğin, gastronominin, tarımın, kültürün şehridir. Şanlıurfa yapılan arkeolojik kazılarla tarihin yeniden yazılmasına vesile olan, sahip olduğu tarihi ve Kültürel zenginlikleriyle adeta bir "Açık Hava Müzesi" olarak adlandırılan, tarih boyunca birçok medeniyeti bağrında yaşatmış, zenginliğini farklı kültürlerden beslenerek kazanmış, Mozaik Bir Şehirdir. Farklı turizm aktivitelerini bir arada sunan Şanlıurfa Kış turizmi, Termal turizm, Botanik turizmi, Su sporları, Doğa yürüyüşleri, Ornitoloji turizmi, Gastronomi, Eko turizm”  gibi turizmin birçok potansiyellerine sahiptir. Aynı zamanda muazzam bir tarihimiz var HZ. Eyyüp Peygamberin Çilegâhı, Hz. İbrahim’in mekânı, Hlil-ür Rahman Gölü, Kızılkoyun Nekropolü, Harran Harabeleri, Amzon Kraliçeleri Mozaiği, Göbekli Tepe, Karahantepe, Şanlıurfa'nın Dünyaya Sunduğu Eşsiz Değerlerdir. Bu nedenle zengin içeriklerimiz ve kültürel varlığımızın basın yayın kanalları ile tanıtımı çok önemlidir. Bunun yaygınlaştırılması için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İnanıyorum ki böylesi organizasyonlar kültür ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bizler yerel yönetim olarak, inovasyon ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, kültür ve turizm haberciliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı kendimize bir vazife görüyoruz. Bu amaçla atılması gereken adımları atıyor, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu organizasyonda ele alınan hususların, bizlere yol gösterici meşaleler yakacağını ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ALANINDA DENEYİMLİ İSİMLER BİLGİ VE BİRİKİMLERİNİ AKTARDI

Gerçekleşen Panelde Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı DR. Çiğdem Erdal, Kültür Haberciliği alanında Prof. Dr. Elif Emre Kaya, Turizm Haberciliği alanında Dr. Eda Turancı, İnternet Haberciliğinde Etkin Sosyal Medya Kullanımını Dr. Süleyman Basa ve Başkent Üniversitesi Öğrt. Gör. Özge Eralp kişisel bilgilerin korunması konularında bilgi ve birikimlerini aktardı.

Panele katılan Şanlıurfa’da görev yapan yerel medya temsilcilerine katılım belgesi ve plaket takdim edildi.

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