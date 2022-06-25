Kudüs Caddesi güçlü altyapı ağıyla buluşuyor

Yurtdışı temaslarının ardından ayağının tozuyla Katlı Pazar bölgesindeki altyapı çalışmalarını gece geç saatlerde inceleyen Başkan Yüce, “Esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için Kudüs caddesinde etaplar halinde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarını gece geç saatlere kadar devam ettiriyoruz. Çalışmalarını yakından takip ettiğim 9 etaplık projenin 8. etabına ulaştık. İnşallah en kısa sürede projemizi tamamlayıp yılların sorununu en sağlam haliyle çözüme kavuşturacağız”

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yurtdışında gerçekleştirdiği temasların ardından şehre döndüğü gibi SASKİ marifetiyle gece geç saatlere kadar devam eden Katlı Pazar bölgesindeki çalışmaları inceledi. Vatandaşların ve bölge esnafının mağdur olmaması için hafta sonu da dahil olmak üzere gece saatlerine kadar devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Yüce’ye SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve SASKİ bürokratları eşlik etti.

9 etapta tamamlanacak

9 etaptan oluşan ve tamamlandığında toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olacak yağmursuyu projesiyle bölgede uzun yıllardır yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yeni hat kapsamında devam eden 8. etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar bölgesi güçlü altyapı ağıyla buluşacak. Çalışmaların devam ettiği bölgede esnaf ziyareti de yapan Başkan Yüce, etapları hızla tamamlanan projeyi yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Projede devam eden çalışmaların en başından beri yakın takipçisiyim

Bölge esnafından gelen olumlu tepkilerden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Biz gündüz gece demeden şehrimizin menfaati için çalışan hizmetkarlarız. Günlerdir yurtdışında Sakarya için çalışmalar yürütüyoruz. Sakarya’ya geldiğim gibi öncelikle SASKİ marifetiyle yürütülen projeyi yerinde incelemek istedim. Burada esnafımızın ve vatandaşımızın çalışmalardan duyduğu memnuniyete şahit olmak bizler için en güzel moral kaynağı. Şehrimizin merkezi olması nedeniyle hassasiyetle yürüttüğümüz projemizin en başından beri yakinen takipçisiyim. Etaplar halinde yürüttüğümüz ve tamamlaya tamamlaya ilerlediğimiz 3 bin 500 metrelik altyapı hattı projesinin 8. etabına kadar çok şükür geldik. Bölgede çok az bir işimiz kaldı. Burada bölgenin alışverişini ve yaya trafiğini olumsuz etkilememek için gece sürdüğümüz çalışmalarla aynı zamanda evlerinde olan vatandaşlarımıza da hassasiyet gösteriyoruz. Sakarya için gündüz gece dedik ve bu sloganımızın hakkını burada da görüldüğü gibi en iyi şekilde veriyoruz” dedi.