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Köylerde ulaşım kolaylaşıyor

Yerel 24.01.2023, 07:49
Köylerde ulaşım kolaylaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yol çalışmaları ile yaylalarda bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşların da hayatını kolaylaştırıyor.MERSİN (İGFA) - Mersinlilerin yaşam kalitesini daha da yükseltecek çalışmalar ile taraflı tarafsız her kesimin beğenisini alan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, sadece kent merkezinde değil, ilçelere bağlı yayla köylerinin yollarını da aynı titizlikle yapıyor. Bu doğrultuda çalışmaları devam eden Çeşmeli ile Üzümlü Mahalleleri arasındaki grup yolu da olanca hızı ile sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, toplam 18 kilometrelik söz konusu grup yolunun 12,5 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, kalan 5,5 kilometrelik bölümünün ise en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Uzunbağ, “Halkımızdan büyük bir memnuniyet var. Şu anda Sarıyer ile Doğusandal Mahalleleri arasında 5,5 kilometrelik bir bölüm var. Burası toprak kaymalarının yaşandığı bir bölge. Daha sonra aynı sıkıntılar olmaması için, burada özel bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Uzunbağ: “Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini artırmak”

Belirtilen 5,5 kilometrelik bölümün altyapısının hazırlanıp, temel malzemelerinin yapıldığını belirten Uzunbağ, “Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşımını kolaylaştırmak, araçların giderlerini azaltmak ve halkın ürünlerini satacağı noktaya zedelenmeden, örselenmeden ulaştırmasını sağlamak. Halkımızdan aldığımız memnuniyet de, zaten amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bizi mutlu eden şeyler ise şunlar; ben uzun yıllardır bölgede yaşamaktayım. Ne ben gördüm, vatandaşlardan da duyuyoruz ne onlar gördüler böyle bir hizmeti. Yol çalışmalarımız ve Büyükşehir Belediyemizin diğer hizmetleri devam edecek. Zaten bu yol çalışmalarıyla ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanımıza brifing vererek, kendisinin bilgileri dahilinde bu çalışmaları planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizlere, ‘Çiftçinin, köylünün yanında olun. Çiftçiyi, köylüyü rahat ettirin’ diyor. Biz de çiftçiyi, köylüyü mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Muhtar Demiraslan: “Asırlık hizmet yapıldı”

Büyükşehir Yasası çıktığı tarihten itibaren, mahallelerine ilk defa Başkan Vahap Seçer’in döneminde hizmet geldiğine dikkat çeken Sarıyer Mahallesi Muhtarı Bekir Demiraslan, “Sarıyer Mahallesi, tarihinden bugüne kadar ve bundan sonra yapılacak en büyük hizmeti, Başkan Vahap Seçer döneminde görmüştür. Mahallenin girişiyle çıkışında, oturum alanında, evlerimizin olduğu noktada sıcak asfalt yapıldı. Yayla yolunda heyelandan dolayı kaymalar oluyordu, ama bu sefer tam teşkilatlı olarak yol genişletildi ve dolgu malzemesiyle doldurulup sağlam bir şekilde yapıldı. Baharda sıcak asfaltını bekliyoruz. Sarıyer Arpaç bağlantı yolunda 117 gün iş makinası çalıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 bin metre içme suyu yer altına döşendi ve bu yapılan hizmetler asırlık oldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan grup yollarının Çeşmeli-Üzümlü arasındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların çok uzun yıllardır kanayan yarası olduğunu söyleyen Muhtar Demiraslan, “Genişletme yoktu, her yıl bir yama yapılıyordu. Vatandaşımız sıkıntılıydı. Yani her yıl yayla sezonunda bir ön düzen değiştiriyorlardı, bir bakım yapıyorlardı. Ama inşallah Allah’ın izniyle asfaltımız da dökülüyor. Vatandaşımız yapılan hizmetlerin tamamından memnun” dedi.

“Yapılan çalışmalarla yol, yol oldu”

Uzun yıllardır böyle bir çalışmayı beklediklerini ve hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Doğusandal Mahallesi sakini Mustafa Karaca ise, “Geçmişte ben de muhtarlık yaptım. Yapılan çalışmalarla yol, yol oldu. Doğusandal’ın yukarısında 5 tane köy var, yaylalık var, içmeler var, mesire alanı var. Bu yol ile buralara şu anda 20 dakikada gidiyoruz, çok şey değişti. Yollar düzeldi, virajlar kesildi, arabalar daha rahat gidiyor” şeklinde konuştu.

“İlk defa devletin araçları geldi bu yola”

Servis şoförlüğü yapan Sarıyer Mahallesi’nden Mehmet Yılmaz, “Bugüne kadar yollar kötüydü, iyi asfalt döküldü. Hatta Karayakup Mahallesi’ne kadar asfaltımız iyi, rahatladık, rahat gidip geliyoruz. Arabamız fazla eskimiyor” diye konuşurken, yine Sarıyer Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Ayaz isimli vatandaş ise, “İlk defa devletin araçları geldi bu yola. Daha önceleri greyder bile zor bulunuyordu. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Tozdan vatandaş biraz rahatsız oldu, ama bu kadar da olacak. Rahat yaşamanın bir bedeli mutlaka olması lazım” ifadelerini kullandı.

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