Korgan'da mahalleler beton yola kavuşuyor

Ordu’nun Korgan ilçesinde, Aşağıyaylacık, Yukarıyaylacık ile Yeşildere Mahallelerini birbirine bağlayan yol beton ile buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve vatandaş iş birliği ile yolda hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlanıyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da kırsal yol ağlarındaki asfalt ve beton yol hamlesi sürüyor. On yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturarak, hayalleri gerçeğe dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bazı yatırımlarda belediye vatandaş iş birliğine giderek, gönül birlikteliğini hizmetlere yansıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını aralamaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesine bağlı Aşağıyaylacık, Yukarıyaylacık ile Yeşildere Mahallelerini birbirine bağlayan 2 km’lik güzergâhta beton yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AŞAĞIYAYLACIK-YUKARIYAYLACIK VE YEŞİLDERE BETON YOLA KAVUŞUYOR

Yol çalışmalarına vatandaşların da gönüllü destek verdiğini ifade eden Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde sürdürdüğümüz beton yol, sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimize ek olarak bazı ilçelerimizde vatandaşlarımız gönüllü olarak çalışmalara katkı veriyor. Buda bizi daha da güçlendiriyor ve çalışmaların daha hızlı tamamlanması vesile oluyor. Korgan ilçemizde böyle bir durum söz konusu. Aşağıyaylacak, Yularıyaylacık ve Yeşildere Mahallelerimizi birbirine bağlaya yol güzergâhında Ordu Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve vatandaş iş birliği ile beton yol çalışmalarımız sürüyor. Toplam 2 km’lik olacak olan bu çalışmanın kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.