Korgan'da büyük yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçe merkezinde, altyapısını sil baştan yenilediği sokak ve caddeleri sıcak asfalt ile buluşturuyor. İlçe genelindeki birçok mahalle ve grup yolundaki, beton yol çalışmaları ise devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ulaşım seferberliği ile ilçelerin kaderi değişiyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi.19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yolları ile ilçe merkezlerinde, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçe merkezinde altyapısı tamamlanan 3 sokağın daha sıcak asfalt konforuyla buluştuğunu söyledi.

3 SOKAK DAHA SICAK ASFALT İLE BULUŞUYOR

Başkan Güler açıklamasında, “Korgan ilçe merkezindeki altyapı ve asfalt çalışmalarımız sürüyor. Daha önce Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Stad, Kapalı Spor Salonu, Müftülük Binası ve YEDAŞ'ın olduğu bölge ile Dip Mahalle Mevlüt Karabayrak Sokak, Tepe Mahalle, Molla Veli, Sağlık Sokak, Merkez Cadde, sanayi sitesi yolu ve sanayi sitesinin içerisini sıcak asfalt ile buluşturmuştuk. Yine Garaj ve Şehit Er Selahattin Boytaş sokaktaki asfalt çalışmalarını tamamladık. Yüksel Çağ sokakta ise asfalt dökmeye devam ediyoruz. Yeni yapılan çalışmalarla ilçenin trafik yükünü çeken Merkez caddenin trafik yükünü en aza indirmeyi planlıyoruz” dedi.