Körfez Kalburcu Köyüne beton yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kalburucu Köyü içerisinde doğalgaz hattı döşenmesi sebebiyle deforme olan 300 metrelik kısımda beton yol yapıyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kalburcu Köyü içerisinde doğalgaz hattı döşenmesi sebebiyle yolun 300 metrelik kısmında meydana gelen bozulmaya çözüm üretti. Büyükşehir, köy içerisindeki 300 metrelik kısımda iyileştirme çalışmaları ve kesonlu, demir temelli beton yol yapımı çalışmalarına başladı.

NAİPKÖY-KALBURCU ARASI ASFALTLANDI

Körfez Naipköy-Kalburcu köyleri arası ulaşımın sağlandığı 3 bin 700 metre uzunluktaki grup köy yolunda asfaltlama çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıl 1,5 kilometresi asfaltlanan grup köy yolunun köylerde yapılan altyapı çalışmaları sebebiyle ertelenen kısmında kazı dolgu iyileştirme çalışmaları sonrası plent miks temel ve asfalt serim çalışmaları tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuldu.

SATİ KAPLAMA YOL YERİNE ASFALT

Körfez Naipköy-Kalburcu köyleri arası ulaşımın sağlandığı 3 bin 700 metre uzunluktaki grup köy yolunda ömrünü tamamlamış eski sati kaplama yol kazındı. Sati kaplama eski yol yerine yeni asfalt serildi. V kanal imalatları da yapılan bağlantı yolu ile Naipköy ile Kalburcu köyleri arasında ulaşım konforu arttırılmış oldu.