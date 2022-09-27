Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması üyeleri Burhaniye'den seslendi

Balıkesir Burhaniye'de 'Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması' İran'da saçı gözüktüğü için Ahlak Polisleri tarafından öldürülen Mahza Amini unutmayarak, Burhaniye Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.BALIKESİR (İGFA)- Dünyanın her yerinde kadınlar "Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganlarıyla saçlarını keserek, başörtülerini yakarak ve görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınlayarak İranlı kardeşlerine uluslar arası destek verirken; Balıkesir'de Burhaniye Meydanı'ndan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması açıklama yaptı.

"Şu bilinmelidir ki; Hiç birimiz, özgürlüğümüzden, haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" diyen kadınlar, "Laik ve daha eşit, daha adil bir ülkede, özgür saçlarımızla yaşayacağız inadına. Ve inadına, savaşa karşı barışı savunmak, sevgiyi ve umudu çoğaltmak için yaşayacağız. Sevgili Mahsa, Sevgili Kızkardeşim Jina, bir gün baharı yaşarsak sözümüz olsun, en güzel çiçekleri biz açacağız" diyerek "Saçlarını bayrak yapan kadınlara selam olsun" çağrısında bulundular.