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Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi bakıma alınıyor

Yerel 18.08.2022, 11:28
Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi bakıma alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nin bakımını yapacak. Düzenlenen ihalede en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL 91 krş oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un antrenmanlarına ev sahipliği yapan Alparslan Türkeş Spor Kompleksi futbol stadının çim sahasını sentetik çime revize ederek, bakımını yapacak. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye 7 firma katılırken, en düşük teklif 3 milyon 181 bin 885 TL 91 kuruş oldu.

ALTYAPI VE TESİSLEŞME

‘Spor Kenti Kocaeli’ mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve tesisleşme çalışmalarına da büyük destek veriyor. Hem amatör hem de profesyonel faaliyetlere destek veren Büyükşehir, spor yapmaya elverişli mekanlar oluşturma çabasını sürdürüyor.

Büyükşehir bu kapsamda Körfez’de bulunan 1790 kişi kapasiteli Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde mevcut sahanın sentetik çim yapım işini gerçekleştirecek. Yapılacak işler kapsamında mevcut bulunan çim sahanın sentetik çime revizyonu, altyapı sisteminin değiştirilmesi ve 2 küçük yedek kulübesi yapımı bulunmakta.

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