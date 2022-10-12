Konyalı öğrenciler Kudüs yolcusu

Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi ve Genç Kültür Kart iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik “Kudüs Çalışma Grubu” eğitimleri düzenleniyor. Ekim ayı boyunca devam edecek eğitimler sonunda başarılı olan öğrenciler Kudüs’e götürülerek çalışma yaptıkları alanda makale ve deneme yazıları yazıp eğitimlerini tamamlayacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi (KADEME) ve Genç Kültür Kart iş birliğiyle hazırlanan “Kudüs Çalışma Grubu” eğitimleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin sosyalleşme programı olan Genç Kültür Kart üzerinden alınan başvurular neticesinde mülakatlarla belirlenen 100 üniversite öğrencisi “Kudüs Çalışma Grubu”na katılma hakkı kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde Ekim ayı boyunca devam edecek programın ilk haftasında alanında uzman hocalar tarafından “Üç Semavi Dinde Kudüs”, “İslam Öncesinde ve Müslümanların İdaresinde Kudüs”, “Mimari, Medeniyet ve Sanat Açısından Kudüs” ve “Kudüs’te Güncel Durum” başlıklarında seminer verildi. Diğer haftalarda da gruplar halinde film okumaları ve kitap tahlilleriyle bilgilerin kalıcı hale getirilmesi sağlanacak.

Eğitimlerini çalışma gruplarıyla sunum hazırlayarak başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs’e götürülecek. Programın sonunda öğrenciler, teorik olarak edindikleri bilgileri sahada pratiğe dökerek, çalışma yaptıkları alanda makale ve deneme yazıları yazıp eğitimlerini tamamlamış olacak.