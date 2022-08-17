Konya yol haritasını belirliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN ile birlikte yürüttüğü “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” projesi kapsamında Paydaş Taslak Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kapsül Teknoloji Platformu yerleşkesinde düzenlenen programda; Konya’da Akıllı Şehircilik alanında yapılması gereken çalışmalar hakkında paydaşların görüşleri alındı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Paydaş Taslak Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ASELSAN ile birlikte başlattığı “Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” çalışmaları kapsamında Konya’da Akıllı Şehircilik alanında faaliyet gösteren paydaşlar KAPSÜL Teknoloji Platformu yerleşkesinde bir araya geldi.

8 ayrı oturumda gerçekleşen toplantıda Akıllı Şehircilik alanında Konya’da 2030 yılına kadar yapılması planlanan projeler ve faaliyetler ele alındı. Akıllı Şehircilik alanında yapılması gereken eylemler hakkında görüşlerin alındığı programda ayrıca yapılan saha anket çalışmaları, mevcut durum analizleri, yönetici toplantıları, odak grup toplantıları ve diğer çalışmalardan elde edilen veriler paylaşıldı.

ASELSAN yetkilileri tarafından proje kapsamında çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumlarının da yapıldığı toplantılarda daha sonra ortaya çıkan eylem maddeleri ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetler, karşılaşılacak zorluklar ve riskler ile konularında istişarelerde bulunuldu.