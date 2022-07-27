Konya yeni ve nitelikli park alanlarına kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin Yazır Mahallesi’nde 43 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Ihlamur Parkı’nda incelemelerde bulundu. Konya’ya yeni ve nitelikli park alanları oluşturduklarını belirten Başkan Altay, 16 milyon lira bedele mal olacak parkın yüzde 80’inin tamamlandığını ve yılsonu itibariyle Konyalıların hizmetine sunmak için çalıştıklarını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ne kazandıracağı Ihlamur Parkı inşaatının yüzde 80’i tamamlandı.

Park alanında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya yeni ve nitelikli park alanları oluşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, Yazır Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkı inşaatının da hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Altay, “43 bin metrekarelik yeni bir park alanı kazanmış olacağız. Burada yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuklarımız için ahşaptan oyun grupları, basketbol sahası, sunni çim sahası ve peyzajıyla birlikte Konya’mız yeni bir alana kavuşacak. Özellikle Yazır Mahallemiz için kaykay pistiyle birlikte çocuklarımız için de yeni bir eğlence alanı oluşturmayı arzu ediyoruz. Ihlamur Parkı için yaklaşık 16 milyon liralık bir bedel harcıyoruz. Şu an itibariyle işin yüzde 80’ine gelmiş durumdayız. Bir an önce ağaçlandırma ve çimleme faaliyetlerine de başlayıp bu yılsonu itibariyle inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN SPOR VE OYUN ALANLARI

Parkta; basketbol sahası, futbol sahası, bisiklet ve kaykay pisti, yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru, fitness istasyonu ile birlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli oyun ve macera parkurları yer alacak. Yeşil alanla birlikte meydan ve havuzun da bulunacağı parkta oturma birimleri, dinlenme alanlarının yanında 80 kişilik amfi tiyatro da bulunacak.