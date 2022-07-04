Konya'ya 71 otobüsün ilk bölümü teslim edildi

MAN, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 71 otobüs siparişinin ilk bölümünü teslim etti.KONYA (İGFA) - MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta planlanan 71 Lion’s City siparişinin 18 otobüslük ilk bölümü, Konya’da düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende 11’i solo, 7’si ise körüklü otobüsün teslimine ilişkin sembolik anahtar, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Kazım Tuncay Bekiroğlu tarafından, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay’a teslim edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasında, “Şu anda ilk etabını paylaştığımız yerli üretim, Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık” diyerek, ilk günden itibaren koordinasyonlu ve başarılı çalışmalarından dolayı MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. yetkililerine de teşekkür etti.

MAN araçlarının üstün niteliklerine dikkat çeken, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Kazım Tuncay Bekiroğlu da yaptığı açıklamada, “MAN markasının temsil ettiği tüm bu ayrıcalıkları, teslim ettiğimiz bu otobüslerimizle birlikte artık Konyalılar da yaşayacak” diyerek, Konyalılara hayırlı uğurlu olması temennilerini iletti.

Konya'ya teslim edilen otobüsler, kent içi topla taşıma segmentinde üstün nitelikleri ile öne çıkan MAN’ın Lion’s City ve Lion’s City G modellerinden oluşuyor. MAN’ın 12 metre uzunluğa sahip solo otobüsü Lion’s City 12C CNG, 31 koltuk ve toplam 92 yolcu kapasitesine sahip. MAN’ın 18 metrelik körüklü otobüsü Lion’s City 18C CNG’nin ise 42 koltuk ve toplamda 155 yolcu kapasitesi bulunuyor.