Konya Selçuklu'da kar mesaisi

Konya’da uzun süredir beklenen kar hasreti gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca da yer yer devam eden kar yağışı ile sona erdi.KONYA (İGFA) - Yağış sonrası şehir beyaza bürünürken Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı “Acil Müdahale Ekipleri” de kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaparak vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için çaba harcadı.

İlçe merkezinde ana arterler, hastaneler, otobüs durakları, kamu tesisleri gibi yoğun kullanılan bölgelerin yanı sıra taşra mahallelerin bağlantı yollarını da temizledi.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri ekipleri 11 adet kar kürüme ve tuz aracı , 7 adet greyder, 7 adet loder, 8 adet beko loder, 2 adet mini loder 1 adet dozer, 16 adet kamyon ,2 adet lobet, 3 adet solüsyon aracı, 2 adet ekskavatör, 2 adet servıs aracı, 1 adet kar rotatifi ile kış boyunca ihtiyaç dahilinde 7/24 görev yapmaya devam edecek. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 1 adet kar kürüme tuz aracı, 1 adet loder ,7 adet beko loder , 4 adet mini loder’in yanı sıra personeliyle de çalışmalara destek verecek.

Bu arada Konya’da özlemle beklenen kar yağışı sonrası Selçuklu’nun farklı noktalarında kartpostallık kareler ortaya çıktı.

Sille, Sille Baraj Park ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde oluşan büyüleyici güzellik ve doyumsuz manzara drone ile fotoğraflandı.