Konya Selçuklu'da eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor

Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir halka daha ekliyor. Sille Mahallesi’ne kazandırılacak ilkokulun yapımı hızla sürüyor.KONYA (İGFA) - Eğitim hayatına sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, ilçenin eğitimine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Bu kapsamda Sille’de işlevini tamamlayan eski Sille İlkokulu’nun yerine modern bir ilkokul binası kazandırılıyor. Yapımı devam eden ve içerisinde 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul Sille Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 28 milyon TL’ye mal olacak okulun yüzde 47’si tamamlandı.

5 bin yıllık tarihi ile Sille’nin Selçuklu Belediyesi’nin en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Başta restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırmaları ile önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğimiz Sille Mahallemizde güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını yıkarak o alanı bir meydana dönüştürüyoruz" dedi.

Yeni ilkokul inşaatını da tarihi Çay Camisi’nin yanında bulunan alanda gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Şuan yüzde 47 gerçekleşme oranına ulaşan projemizde imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahallemize değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı planladığımız okulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.