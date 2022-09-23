Konya “gürültü bariyeri” yapıyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Adalet Sarayı, Konya Şehir Hastanesi ve okullar bölgesi ile ilgili hazırladıkları gürültü bariyeri projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını belirterek, ilk olarak Adliye binası önünde 5,5 metre yüksekliğinde 236 metre uzunluğunda gürültü bariyerinin yapımını tamamladıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kaynaklanan gürültüyü azaltmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gürültü bariyeri çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak Türkiye’nin ilk ve tek kendi personeli tarafından Stratejik Gürültü Haritası ve Eylem Planı oluşturan belediye olduklarını söyledi.

Çevresel Gürültü Eylem Planları kapsamında sıcak bölge olarak belirledikleri Adana Çevre Yolu Caddesi üzerindeki Konya Adalet Sarayı, Konya Şehir Hastanesi ve okullar bölgesi ile ilgili hazırladıkları gürültü bariyeri projelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydeden Başkan Altay, “Bakanlığımız ve İLBANK’ın yüzde 50 hibesi ile başlattığımız çalışma kapsamında Adliye binasında oluşacak gürültü seviyesinin azaltılması için 5,5 metre yüksekliğinde, 236 metre uzunluğunda gürültü bariyerinin yapımını tamamladık. Konya Şehir Hastanesi, okullar bölgesi ve kriterlere uygun alanlar için proje çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz için hayırlı olsun.” dedi.