Konya'da Başkan Altay son iş gününde iki ilçede buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’nin son gününde Güneysınır Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu’nun temelini atarak Bozkır’ın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneysınır’a yapacağı kapalı pazar yeri ve düğün salonunun temeli, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla 2022’nin son gününde atıldı.

Temel atma programında konuşan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, “AK Parti belediyeciliği dönemimde ve Uğur İbrahim Altay başkanımız döneminde ilçemiz sürekli yenilik kazanıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Ben kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla milletvekillerine, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Güneysınır Belediyesi’ne teşekkür etti.

“İLÇELERİMİZİN EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “O günden bugüne kadar Güneysınır’a 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Özellikle bu yıl altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Mahalle yollarımızı yaptık ve ilçe merkezimizi sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah Karasınır’da da eksik yerleri tamamlayarak Güneysınır’ımızı ilçe standartlarımızın en yükseği haline getirmeye çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

Kendi Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üç hedef koyduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Birincisi altyapısı tamamlanan ilçeler. Altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal tesis eksiklerinin giderilmesi. Bugün pazar yeri ve düğün salonunun temelini atıyoruz. Öncesinde yaptığımız şehir konağı ilçemize hizmet veriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada yaşayan insanlarımızın gelirinin artırılması. Onun için tarımsal destek konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Güneysınır’da 1 milyon 900 bin lavanta fidesi dağıttık. Lavantanın burada ekonomik bir değer oluşturmasına çalışıyoruz. Ayrıca sadece bu yıl ilçemize 6 milyon liranın üzerinde tarımsal destekte bulunduk. İnşallah tüm bu yapılanlarla birlikte burada yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artacağına inanıyoruz.” dedi.

“İLÇELERİMİZ HER GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYOR”

Güneysınır’da iki önemli tesisin temelini attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Birincisi pazar yerimiz. Daha önce yapılan pazar alanı bir tekstil atölyesine dönüştürüldü. Şu anda istihdama ve ülke ihracatına katkı sağlıyor. Burada yapacağımız Pazar yeri de bölgemize hizmet edecek. Bununla birlikte düğün salonu inşaatına da başladık. Toplamda 20 milyon liralık bir yatırımın temelini hep birlikte atıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında tüm milletvekillerimizin emeği var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanımız, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız ve il teşkilatımız hep birlikte gayret ediyoruz. İlçelerimiz her gün daha da güzelleşiyor, yenileniyor. Biz de bu işleri yapmanın gururunu taşıyoruz. Pazar yeri ve düğün salonumuzun hayırlar getirmesini diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.