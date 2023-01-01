Son Dakika

Konya'da Başkan Altay son iş gününde iki ilçede buluştu

Yerel 01.01.2023, 12:44
Konya'da Başkan Altay son iş gününde iki ilçede buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022’nin son gününde Güneysınır Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu’nun temelini atarak Bozkır’ın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneysınır’a yapacağı kapalı pazar yeri ve düğün salonunun temeli, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla 2022’nin son gününde atıldı.

Temel atma programında konuşan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, “AK Parti belediyeciliği dönemimde ve Uğur İbrahim Altay başkanımız döneminde ilçemiz sürekli yenilik kazanıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Ben kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla milletvekillerine, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Güneysınır Belediyesi’ne teşekkür etti.

“İLÇELERİMİZİN EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “O günden bugüne kadar Güneysınır’a 119 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Özellikle bu yıl altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Mahalle yollarımızı yaptık ve ilçe merkezimizi sıcak asfaltla buluşturduk. İnşallah Karasınır’da da eksik yerleri tamamlayarak Güneysınır’ımızı ilçe standartlarımızın en yükseği haline getirmeye çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

Kendi Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üç hedef koyduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Birincisi altyapısı tamamlanan ilçeler. Altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal tesis eksiklerinin giderilmesi. Bugün pazar yeri ve düğün salonunun temelini atıyoruz. Öncesinde yaptığımız şehir konağı ilçemize hizmet veriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada yaşayan insanlarımızın gelirinin artırılması. Onun için tarımsal destek konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Güneysınır’da 1 milyon 900 bin lavanta fidesi dağıttık. Lavantanın burada ekonomik bir değer oluşturmasına çalışıyoruz. Ayrıca sadece bu yıl ilçemize 6 milyon liranın üzerinde tarımsal destekte bulunduk. İnşallah tüm bu yapılanlarla birlikte burada yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artacağına inanıyoruz.” dedi.

“İLÇELERİMİZ HER GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYOR”

Güneysınır’da iki önemli tesisin temelini attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Birincisi pazar yerimiz. Daha önce yapılan pazar alanı bir tekstil atölyesine dönüştürüldü. Şu anda istihdama ve ülke ihracatına katkı sağlıyor. Burada yapacağımız Pazar yeri de bölgemize hizmet edecek. Bununla birlikte düğün salonu inşaatına da başladık. Toplamda 20 milyon liralık bir yatırımın temelini hep birlikte atıyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasında tüm milletvekillerimizin emeği var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanımız, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımız ve il teşkilatımız hep birlikte gayret ediyoruz. İlçelerimiz her gün daha da güzelleşiyor, yenileniyor. Biz de bu işleri yapmanın gururunu taşıyoruz. Pazar yeri ve düğün salonumuzun hayırlar getirmesini diliyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4