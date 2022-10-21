Konya Büyükşehir ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarım alanında iş birliği yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında tarıma yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol ile Ereğli’deki üniversite kampüsünde bir mantar serası kurularak ilk aşamada öğrencilerin ve bölge çiftçisinin kullanımına açılacağını belirterek, “Üniversitemizin bilgi birikimi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin itici gücüyle birlikte inşallah çiftçilerimiz için kazanç kapısı olacak. Hayırlı olsun.” dedi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, her konuda üniversitenin hamisi gibi kendilerine destek veren Başkan Altay’a teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında tarıma yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.

Büyükşehir Taş Bina’da düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok vasfıyla öne çıkan Konya’nın; üniversite sayısı, üniversite öğrencisi ve kapasitesi açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çekti.

“NEÜ, İŞ BİRLİĞİNİ EN GÜÇLÜ YAPTIĞIMIZ ÜNİVERSİTELERİMİZDEN”

5 üniversitedeki 130 bine yakın öğrencinin ve binlerce öğretim elemanının Konya’ya önemli bir dinamizm kattığını kaydeden Başkan Altay, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliğini en güçlü yaptığımız üniversitelerimizden birisi de Necmettin Erbakan Üniversitesi. Bugün imzalayacağımız protokolle tarım ve hayvancılık alanında ortak çalışma yürüteceğiz. Sayın rektörümüze hem şehrimize kattığı değerden dolayı hem de üniversitemizin gelişimi için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitemiz sağlam adımlarla yarınlara yürüyor. İnşallah çok daha güçlü bir üniversite haline gelecek. Türkiye’nin marka üniversitelerinden biri olacağına inanıyoruz. Biz de Büyükşehir olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“İNŞALLAH ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN KAZANÇ KAPISI OLACAK”

Özellikle Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte kırsalda önemli çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Biz de kendimize merkezin dışında üç önemli hedef belirledik. Alt yapıyı tamamlamak, sosyal hayatı güçlendirmek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların gelirini artırmak. Kırsaldaki en önemli önceliğimiz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların gelirlerini artırmak. Bunun için öncü ve önder olmaya çalışıyoruz. Bu manada bugün yapacağımız protokolde bizim için yeni bir pencere olacak. İnşallah Ereğli’de bulunan üniversite kampüsü içerisine bir mantar serası kurularak ilk aşamada onun eğitim vermesi için öğrencilerimizin ve bölge çiftçimizin kullanımına açmış olacağız. İleride bu protokol kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üniversitemizin bilgi birikimi Konya Büyükşehir Belediyesi’nin itici gücüyle birlikte inşallah çiftçilerimiz için kazanç kapısı olacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın rektörümüze ve üniversite camiamıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ HER ALANDA SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPIYOR”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, belediyenin ilgi alanında olmayan konularda da ne zaman kendisine bir talep iletilse Başkan Altay’ın üniversitenin hamisi gibi sahiplendiğini belirterek, teşekkür etti.

Prof. Dr. Zorlu konuşmasına şöyle devam etti: “Sosyal belediyecilik gerçekten Konya için bir ayrıcalık. Sayın Başkanımız her alanda gerçekten sosyal belediyecilik yapıyor. Mesela bizim protokol öncesi yaptığımız çok güzel bir faaliyet var; Sosyal İnovasyon Ajansı. Bu, bir çok faaliyet öncesinde faaliyetin fotoğrafını çekerek yol haritasını belirlemede önemli bir konu. Her bir adımda belediyemize ve üniversitemize büyük yol haritası çizen bir kuruluş. Sosyal İnovasyon Ajansı sadece bir örnek. Bu imzalayacağımız protokol çerçevesinde de yine tarım ve ziraat konularında, veterinerlik alanında, hayvancılık alanında birçok noktada yine iş birliği yapacağız. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Prof. Dr. Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesi ile NEÜ arasında hayata geçirilecek “Tarıma Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü”nü imzaladı.

EREĞLİ’DEKİ KAMPÜSE KÜLTÜR MANTARI ÜRETİM ÇADIRI KURULDU

Protokol kapsamında; Ziraat Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimlerinde kullanılmak üzere, Ereğli Ziraat Fakültesi’ne; iklimlendirme sistemi, sulama sistemi, üretim ranzalarından oluşan tam teşekküllü bir kültür mantarı üretim çadırı kuruldu. İlk üretim için gerekli olan 12 tonluk üretim kompostu temin edilerek üretime hazır hale getirildi.