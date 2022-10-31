Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 288 yeni araç

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere alımı yapılan araçların tanıtımını yaptı. Göreve geldikleri günden bugüne 288 yeni aracı Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine kazandırdıklarını ve tüm bu araçlar için güncel bedelle 664 milyon lirayı öz kaynaklarla ödediklerini belirten Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem ‘Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlamaya hem de Konya’yı en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren şehir genelindeki hizmetlerde kullanılmak üzere belediye envanterine kazandırdıkları araçları tanıttı.

Konya Büyükşehir Stadyumu otopark alanında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Cumhuriyetin 99. yılının coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye olarak büyük hedefleri birer birer gerçekleştirmenin gururu içinde olduklarını ifade etti. 2023 yılına çok az bir zaman kaldığını ve 2023’ün Türkiye’nin yıldızının tüm dünyada daha çok parlayacağı bir çağın kapısını açacağına inandığını kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolculuğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ ile zirveye çıkacaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’ ülkemiz için gücün, istikrarın ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır.” sözleriyle konuşmasına başladı.

“GÜZEL ŞEHRİMİZ KONYA HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR, GELİŞİYOR”

Hayat standartlarının yükseldiği, ihtiyaçların çeşitlendiği, altyapı ve üstyapı yerine, akıllı şehirciliğin, inovasyonun, bilim ve teknolojinin konuşulduğu bir çağda yaşandığına dikkat çeken Başkan Altay, “Bugün dünya üzerindeki şehirlerin yalnızca iki seçeneği var; ya çağın gerisinde kalıp unutulacaklar ya da çağı yakalayıp şampiyonlar ligi seviyesine yükselecekler. Bu seçim şehirlerimiz için bir keyfiyet değil, milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek hayati bir zorunluluktur. Bizler Anadolu’nun kadim başkentinde, Türkiye’nin tam kalbinde, Konya’da yaşıyoruz. Güzel şehrimiz Konya her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve sahip olduğu yüksek potansiyeli, en verimli ve en iyi şekilde kullanıyor.” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK DESTEKLERİYLE, ŞEHRİMİZE HER ANLAMDA ALTIN ÇAĞINI YAŞATTIK”

“Göreve geldiğimiz ilk gün tüm hemşehrilerimize, şehrimizi dünyanın en önemli şehirleri arasına taşıyacağımıza ve en iyi hizmetleri sunacağımıza dair söz verdik.” diyen Başkan Altay, “Her şeyden önce; AK Partimizin ‘Gönül Belediyeciliği’ ile Konya’mızın ihtiyaçlarını, değerlerini ve hemşehrilerimizin isteklerini harmanlayarak, adına ‘Konya Modeli Belediyecilik’ dediğimiz bir metot geliştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları bu model çerçevesinde şekillendirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne Konya’mız hamdolsun çok şey kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, şehrimize her anlamda altın çağını yaşattık.” ifadelerini kullandı.

288 YENİ ARAÇ, 664 MİLYON LİRALIK BEDELLE ÖZ KAYNAKLARDAN KARŞILANDI

31 ilçeye ve 1.154 mahalleye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, göreve geldikleri günden bugüne kadar araç envanterinde yaptıkları güçlendirme çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Altay, bu süreçte toplamda 288 yeni aracı Konya Büyükşehir Belediyesi envanterine kazandırdıklarını ve tüm bu araçlar için güncel bedelle 664 milyon lirayı öz kaynaklarla ödediklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem “Türkiye Yüzyılı”na katkı sağlayacaklarını hem de Konya’yı en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Yalnızca bugünün değil; 2023’ün, 2030’un, 2050’nin Konya’sını inşa etmek için var gücümüzle çalışacak ve Allah’ın izniyle hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. Konya’mızın hayallerini gerçekleştiren ve yaptığımız çalışmalarda her zaman en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Yine, Konya’mıza olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza ve değerli yönetimlerine, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımıza, mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

“BU, ŞEHRE VERİLEN BİR DEĞER”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yüzlerce aracın Konya’ya kazandırılmasının çok önemli olduğunu paylaşarak, “Şehrin güzelliklerine güzellikler katmak, marka değerini yükseltmek, sadece ülkemizde değil; artık bölgemizde ve dünyadaki gelişmelere karşı Konya Modelinin çok daha iyi bir şekilde sunulması kıymetli Uğur başkanımızın ve ekibinin çalışmaları sayesinde. İlçe belediye başkanlarımız adeta birbirleriyle yarışarak her hafta birkaç tesisi hizmete açmakta. Bu şehre verilen bir değer. Bu şehir insanının da bu hizmetler karşılığında gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek partimize, gerekse belediye başkanlarımıza karşı göstermiş oldukları büyük destek her geçen gün artarak devam ediyor.” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya’mıza uzun yıllar hizmet edecek araç filosunu hizmete almış olacağız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli ekibine teşekkür ediyorum. Tabii Konya’mızın nüfusu ve yüzölçümü büyük. 31 ilçemiz var. Bu araçlarımız 31 ilçemize hizmet edecek inşallah. Ben bu araçların kazasız, belasız Konya’mıza nice yıllar hizmet etmesi temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şu anda arkamda gördüğümüz birbirinden güzel araçların hepsi hakikaten çok kıymetli. Bazen parayla dahi alınması zor olan bir dönemde yaklaşık 300’e yakın araç alındı ve hizmete başladı. Bizi mutlu eden tarafı da bu araçların hepsi bizlere hizmet edecek. Ben Uğur Başkanıma ve onun kıymetli çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize katkıları büyük. İlçelerimize katkıları büyük. Bu araçları kullanacak arkadaşlara da Allah kaza bela vermesin.” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Başkan Altay’ın göreve geldiği ilk günden itibaren Konya’nın vizyonunu, değerini, yükselten çalışmalar yapmaya devam ettiğini belirterek, “Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Hizmetleriniz daim olsun Başkanım. Allah razı olsun. Konya’mızda bu örnek belediyecilikler sayesinde, bu birlik ve beraberlik sayesinde inşallah hem Türkiye’ye hem dünyaya örnek olacağız.” açıklamasını yaptı.