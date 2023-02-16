Konya adım adım Hatay'ı suyla buluşturuyor

Hatay HATSU’nun altyapı bilgilerini KOSKİCBS’ye entegre eden Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında arıza, bakım ve onarım gerektiren su şebeke hatları kontrol altına alındı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, depremden büyük zarar gören Hatay’da mevcut su şebekesi ve ana isale hatlarında bakım-onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İçme suyu temini için deprem bölgesinde hayatın normale dönebilmesi için 7/24 esasına göre çalışan ekipler, ana şebeke hatlarındaki arızalara da anlık olarak müdahale ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’ın her noktasında bir damla su için mücadele verdiklerini belirterek, ana isale hattındaki arızaları anında giderdiklerini ifade etti.

Yıldırımtepe, Sakarya, Modenevler, Gültepe, Esentepe, Saraykent, Pınarbaşı, Doğanköy, Arpahan mahalleleri ile Atatürk Bulvarı, Yavuz Sultan Selim Caddesi, İskenderun Sahil Yolu, Espa Yolu, İskenderun Adalet Sarayı önü ve Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nde arıza, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak bölgenin kontrol altına alındığını belirten Başkan Altay, “Depremin ilk anından itibaren tüm gücümüzle Hatay’dayız. Şehrin altyapısını elden geçirip eksiklerini gideriyor ve hayatın normal akışına dönmesi için canla başla çalışıyoruz. Alanında uzman teknik ekibimiz ve belediyecilik hizmetlerinde edindiğimiz tecrübe ile tüm zorluklara rağmen adım adım Hatay’ı suyla buluşturuyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahada altyapı kavramına giren tüm hizmetleri yeniden işlevsel hale getirmeye çalıştığını kaydeden Başkan Altay, ekiplerin kayıp şebeke vanalarını bulup aktif hale getiriyor; eskimiş, zarar görmüş boruları yenileriyle değiştirildiğini belirterek, "Canlı hattın devamını sağlamak, hattı deplase etmek, körlemek veya bölgesel tamir işlemlerini yapmak için de gece gündüz demeden çalışıyorlar. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ilçe belediyeleri ile birlikte Hatay’da 738 araç, 2.692 personelle konteyner kent yapımı, arama kurtarma, su temini, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.